جوناثان وودغيت سينضم للجهاز الفني في ميدلسبره

وسيعاون وودغيت، الذي لعب بفريق الشباب لميدلسبره قبل الانتقال لليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير، المدرب ستيف أغنو.

وتولى أغنو قيادة الفريق بعد مغادرة المدرب الإسباني أيتور كارانكا في وقت سابق هذا الشهر.

وقال أغنو لموقع النادي على الانترنت "جوناثان شخص نعرفه جيداً كما يعرف هو النادي جيدا من الداخل والخارج".

وأضاف "سيجلب لنا الكثير من الخبرة. إنه شخص رائع ونحن سعداء بوجوده معنا".



وكان وودغيت ضمن تشكيلة ليدز التي بلغت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2001 وأنهى مسيرته مع ميدلسبره الموسم الماضي عندما ساعده في الصعود لدوري الأضواء.

ويقبع ميدلسبره في المركز قبل الأخير بالدوري ولم يحقق أي فوز في آخر 11 مباراة قبل أن يواجه سوانزي سيتي يوم الأحد المقبل.