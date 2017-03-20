جولة صيفية لمانشستر يونايتد في الولايات المتحدة

ولم يحدد النادي، صاحب المركز الخامس في البطولة الحالية برصيد 52 نقطة، تواريخ هذه الجولة والمنافسين المحتملين الذين سيواجههم.

وسيلعب فريق "الشياطين الحمر" في خمس مدن بينها لوس انجليس وسولت لايك سيتي وسانتا كلارا وواشنطن، وسيشارك في الكأس القارية للأبطال التي هي عبارة عن بطولة ودية قد يلعب فيها ايضا حسب الصحافة مانشستر سيتي وتوتنهام الانكليزيان وريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان ويوفنتوس الايطالي.

من جانبه، صرح نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي اد وودوارد في بيان "ذهابنا الى اميركا الشمالية سيشكل بحد ذاته أفضل استعداد ممكن للفريق على بنى تحتية من المستوى العالمي ومن خلال اللعب على ملاعب كبيرة".