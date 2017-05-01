دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز
AFP

جراحة ناجحة للسويدي زلاتان ابراهيموفيتش

من قبل

لا تهديد لمسيرة اللاعب زلاتان ابراهيموفيتش بعد خضوعه لجراجة ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية.

أجرى المهاجم السويدي لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي زلاتان ابراهيموفيتش جراحة ناجحة في ركبته في مستشفى UPMC المتخصص في مدينة بيتسبرغ الأميركية وفقا لما أفاد وكيل أعماله مينو رايولا الإثنين.

وأكدت المعلومات الخاصة التي وردت إلى beIN SPORTS عدم وجود أي خطر يهدد مسيرة اللاعب السويدي في الملاعب وهو قد باشر العلاج الطبيعي وفترة الاستشفاء تمهيداً لعودته لمزاولة اللعبة.

وأعلن رايولا أن مزيداً من التفاصيل ستعلن لاحقاً عن حالة اللاعب السويدي الذي لن يكون متوفراً لأي تصاريح إعلامية في الوقت الجالي.
السابق الدوري الإنكليزي: ليفربول يعبر
اقرأ
الدوري الإنكليزي: ليفربول يعبر واتفورد بهدف كان
التالي