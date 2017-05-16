تيري لم يحسم أمره بشأن الاعتزال من عدمه

كشف قائد تشيلسي جون تيري مساء الاثنين بعد مساهمته في قيادة فريقه إلى فوز احتفالي بلقب الدوري الإنكليزي على حساب واتفورد (4-3) في مباراة مؤجلة من المرحلة 28، أنه لم يحسم أمره بشأن اعتزاله في نهاية الموسم من عدمه.

ويخوض تيري الذي سجل الإثنين الهدف الأول لتشيلسي المتوج باللقب الجمعة الماضي ثم سرعان ما تسبب بعد لحظات بهدف التعادل لواتفورد، مباراته الأخيرة في الدوري بقميص النادي اللندني الأحد المقبل في ختام الموسم ضد سندرلاند.

وكرم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي القائد تيري بإشراكه أساسياً الاثنين للمرة الأولى منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، ومنحه فرصة تسجيل هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 16 كانون الثاني/يناير 2016 والـ67 في 716 مباراة خاضها بقميص النادي اللندني الذي أمضى فيه 22 عاماً وأحرز معه 15 لقباً، أبرزها في دوري أبطال أوروبا عام 2012.

وبما أنه بلغ السادسة والثلاثين من عمره، كان من المتوقع أن يسدل تيري الستار على مسيرته بعد المباراة الأخيرة لفريقه في 27 ايار/مايو الحالي ضد الجار اللدود آرسنال في نهائي مسابقة الكأس الإنكليزية.

لكن قلب الدفاع لم يحسم أمره في ظل اهتمام بورنموث وسوانسي سيتي الذي كان مدربه بول كليمنت في الطاقم الفني لتشلسي وكان مساعداً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من 2009 إلى 2011، بخدماته وهو قال الاثنين "لم استبعد حتى الآن إمكانية أن تكون مباراة الأحد الأخيرة لي قبل الاعتزال. الأمر مرتبط بحصولي على العرض الملائم، وحينها سأجلس مع عائلتي للبحث فيه، إن كان هنا (إنكلترا)، في الخارج أو أينما كان".

وواصل "بصدق، لم أتخذ أي قرار حتى الآن وأنا أقيم كافة خياراتي في الوقت الحالي".

وأكد تيري الذي ارتدى شارة القائد في 579 مباراة، بأنه لم ينو يوماً حرمان اللاعبين الشبان من شق طريقهم من خلال مواصلة اللعب، مضيفاً "لم أكن يوما ذلك اللاعب المتمسك (بالبقاء في الفريق رغم التقدم في العمر)، والذي يقف في وجه طموحات اللاعبين الشبان".

واعترف تشيلسي أن مباراة الأحد المقبل ضد سندرلاند التي سيسعى خلالها تشيلسي لكي يكون أول فريق يفوز بثلاثين مباراة في الدوري من أصل 38، ستكون مؤثرة جداً بالنسبة له، مضيفا "سيكون الوضع صعباً. مباراة اليوم (الإثنين) كانت صعبة لكن في المباراة المقبلة سأكون محطماً".

وتوقع كونتي بأن يواصل تيري مشواره لما بعد الموسم الحالي، مجيباً على سؤال بشأن احتمال اعتزال قلب الدفاع الدولي السابق، بالقول "كلا، بالتأكيد كلا. جون تيري يريد مواصلة اللعب. أتمنى الأفضل له ولعائلته. تشيلسي سيكون منزله على الدوام لأن جون، قبل كل شيء، رجل وأسطورة ولاعب رائع بالنسبة لتشيلسي وبالنسبة للفريق الذي سيقرر مواصلة المشوار معه".

وواصل "اتطلع لرؤيته يرفع كأس (الدوري الممتاز)، وأعتقد أن جميع اللاعبين يريدون رؤية ذلك. إنها النهاية المثالية بالنسبة لجون".