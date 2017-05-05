تيانجين الصيني ينفي إشاعة التعاقد مع دييغو كوستا

وفي بيان نشر على موقع "ويبو" الصيني، الموازي لتويتر، أكّد النادي يوم الخميس: "حتى الآن، لم نتواصل مع دييغو كوستا بشأن مسألة الانتقال".

وجاء رد النادي الصيني بعدما ذكر راديو "كادينا سير" الإسباني أنّ المهاجم البرازيلي الأصل توصل إلى اتفاق مع النادي الصيني سيتقاضى بموجبه 30 مليون يورو سنوياً كجزء من الصفقة.

ويحاول تيانجين كوانجين الذي صعد هذا الموسم إلى الدوري الصيني الممتاز بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو، تعزيز صفوفه بلاعبين من عيار كوستا، على غرار منافسيه الذين أنفقوا مبالغ طائلة لضم لاعبين من طراز البرازيليين أوسكار وهالك (سيبغ) وغيرهم.

وحاول تيانجين تعزيز صفوفه بنجم بوروسيا دورتموند الألماني الهداف الغابوني بيار-إيميريك اوباميانغ وقائد مانشستر يونايتد الإنكليزي واين روني، وسعى لضم الكولومبي راداميل فالكاو من موناكو الفرنسي مقابل 60 مليون يورو، وعرض على كولن الألماني مبلغ 50 مليون يورو لضم الفرنسي أنتوني موديست.

لكن النادي الصيني اضطر في نهاية المطاف إلى الاكتفاء بضم البرازيلي ألكسندر باتو مقابل 18 مليون يورو والبليجيكي إكسل فيتسل مقابل 20 مليون يورو، فيما حصل على المهاجم البرازيلي الآخر جونيور مورايش من دينامو كييف الأوكراني على سبيل الإعارة.