توريه يفضل إقامة ديربي مانشستر بدون حكام !

وخلال الخسارة أمام أرسنال ألغي هدف لسيتي عندما أشار الحكم المساعد إلى أنّ تمريرة ليروي ساني العرضية تخطت خط المرمى قبل أن تصل إلى الأرجنتين سيرجيو أغويرو ثم إلى رحيم سترلينغ الذي هزّ شباك أرسنال، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أنّ الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

وقال توريه: "أعتقد انه يتعين على الحكام التوقف عن هذا الأمر".

وأضاف: "أنا محبط للغاية، لم تكن المرة الأولى، حدث نفس الأمر معي مرتين، إذا لم نحصل على حكم أفضل في مباراة يوم الخميس فإنني أفضل خوض المواجهة دون حكام".

ويستضيف سيتي صاحب المركز الرابع منافسه يونايتد الخامس على ملعب الاتحاد ويتعين عليه الفوز على غريمه المحلي للحفاظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصلهما.

وقال توريه: "ستكون مباراة كبيرة جداً، مواجهة مهمة، يتعيّن علينا القيام بعملنا وانتظار ما قد يحدث، نأمل أن نحظى بحكم جيد".