توجيه تهمة سوء التصرف لجون بارتون

وتوصل بارتون لاتفاق للعودة إلى بيرنلي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز في انتظار البطاقة الدولية بعدما فسخ رينجرز الاسكتلندي عقده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكر الاتحاد في بيان: "هناك مزاعم بأنه راهن بين 26 مارس 2006 و13 مايو من العام الجاري 1260 مرة على نتيجة أو مجريات أو سلوك أو أي جانب آخر في مباريات كرة القدم أو بطولات".

ويحظر الاتحاد الإنكليزي على اللاعبين والمدربين المراهنة على مباريات كرة القدم. وأمام بارتون - الذي لعب لصالح مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في 2002 - مهلة حتى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل للرد على الاتهام.



وتقرر ايقاف اللاعب البالغ عمره 34 عاماً - والذي سبق ايقافه بسبب السلوك العنيف داخل الملعب وخارجه خلال مسيرته - مباراة واحدة لمخالفة قواعد الاتحاد الاسكتلندي المتعلقة بالمقامرة خلال فترته مع رينجرز.



وفسخ النادي الاسكتلندي عقد اللاعب بعد إيقافه ستة أسابيع بعد تورطه في شجار مع أحد زملائه بالفريق وأمرته الإدارة بالتدرب مع فريق الشباب تحت 20 عاماً.

وكسر اللاعب ساق أحد المارة بعدما اصطدم به بسيارته في 2005 ودخل السجن لستة أشهر في 2008 بعدما أقر بتورطه في شجار واعتداء.