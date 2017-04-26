توتنهام يهزم كريستال بالاس ويواصل الضغط على تشيلسي

واصل توتنهام الثاني ضغطه على تشيلسي المتصدر وقلص الفارق معه مجدداً إلى 4 نقاط بعد فوزه الثمين على مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل الدنماركي كريستيان إريكسن هدف الفوز في الدقيقة 78 مانحاً فريقه ثلاث نقاط مهمة عزز بها موقعه في المركز الثاني برصيد 74 نقطة وأعاد الفرق إلى 4 نقاط بينه وبين جاره اللندني تشيلسي المتصدر والذي كان تغلب على ضيفه ساوثهامبتون 4-2 الثلاثاء في مباراة مؤجلة أيضاً من المرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي مباراة مؤجلة أيضاً، حقق آرسنال فوزاً صعباً على ضيفه ليستر سيتي بطل الموسم الماضي بهدف للألماني روبرت هوت خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

كما فاز ميدلزبره على سندرلاند بهدف للهولندي مارتن دي رون في الدقيقة التاسعة.