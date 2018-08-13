العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يقرر تأجيل اللعب على ملعبه الجديد

من قبل

أجّل توتنهام الإنكليزي افتتاح ملعبه الجديد لعدة أسابيع على الأقل بسبب "مسائل تتعلق بالسلامة".

AFP

واحتل النادي المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وكان من المقرر أن يخوض أولى مبارياته على ملعبه الجديد وايت هارت لين الذي يسع 62 ألف متفرج في 15 سبتمبر/أيلول أمام ليفربول.

لكن هذه المباراة مع مواجهة لاحقة على أرضه أمام كارديف سيتي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول نقلت إلى ويمبلي.

وذكر توتنهام أنّ اختبارات أجريت للملعب الجديد مؤخراً أظهرت بعض المسائل المتعلقة بالسلامة ولذلك لن يستطيع استضافة مواجهات تجريبية كانت مقررة بين 27 أغسطس/ أب والأول من سبتمبر/ أيلول.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في بيان: "في بداية المشروع طلبنا منكم الدعم خلال فترة البناء التي كنا نعرف مدى تعقيدها والآن نطلب منكم التحلي بالمزيد من الصبر".
 

توتنهام هوتسبير ويمبلي ملعب وايت هارت لين
السابق تشيك لا يعجبه مزاح باير ليفركو
اقرأ
تشيك لا يعجبه مزاح باير ليفركوزن على مواقع التواصل
التالي صلاح يظهر مستخدما هاتفه أثناء
اقرأ
صلاح يظهر مستخدما هاتفه أثناء القيادة... والملف في عهد الشرطة