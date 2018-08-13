توتنهام يقرر تأجيل اللعب على ملعبه الجديد

واحتل النادي المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وكان من المقرر أن يخوض أولى مبارياته على ملعبه الجديد وايت هارت لين الذي يسع 62 ألف متفرج في 15 سبتمبر/أيلول أمام ليفربول.

لكن هذه المباراة مع مواجهة لاحقة على أرضه أمام كارديف سيتي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول نقلت إلى ويمبلي.

وذكر توتنهام أنّ اختبارات أجريت للملعب الجديد مؤخراً أظهرت بعض المسائل المتعلقة بالسلامة ولذلك لن يستطيع استضافة مواجهات تجريبية كانت مقررة بين 27 أغسطس/ أب والأول من سبتمبر/ أيلول.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في بيان: "في بداية المشروع طلبنا منكم الدعم خلال فترة البناء التي كنا نعرف مدى تعقيدها والآن نطلب منكم التحلي بالمزيد من الصبر".

