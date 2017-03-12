توتنهام مهدّد بفقدان كين حتى نهاية الموسم

ويعتقد النادي أن إصابة عاودت اللاعب مرة أخرى في الكاحل اليوم الأحد كانت قد أبعدته عن خمس مباريات في الدوري في بداية الموسم.

وعبر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام عن مخاوفه بعد خروج كين الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري بعد سبع دقائق في فوز الفريق 6-صفر على ميلوول المنافس في الدرجة الثالثة في دور الثمانية لكأس الاتحاد.

وبدا أن كين تعرض لالتواء في الكاحل عندما سقط بشكل غير سليم في صراع على كرة مع جيك كوبر مدافع ميلوول.

وقال بوكيتينو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في إشارة إلى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في سبتمبر أيلول "الإصابة تبدو مشابهة لتلك التي تعرض لها في مباراة سندرلاند، كان نفس الكاحل،

نحن بحاجة لخضوعه لفحوصات وسنرى الأمور بعد يوم الاثنين".

وتسببت الإصابة الماضية في غياب كين عن خمس مباريات في الدوري واثنتين في كأس الرابطة ويعتمد توتنهام صاحب المركز الثاني في الدوري على أهداف اللاعب بشكل كبير وخروجه من استاد "وايت هارت لين" وهو يسير بعكازين ومرتدياً حذاء خاصاً تخيف بوكيتينو.

وكان كين عاملاً حاسماً في مسيرة توتنهام هذا الموسم خاصة بعد تسجيله ثمانية أهداف في آخر أربع مباريات قبل اليوم الأحد.

وأدت هذه الإصابة إلى تعاطف زميله ديلي ألي الذي قال لبي.بي.سي "من المؤلم دائماً أن نفقد لاعباً مثل هاري... نتمنى تعافيه في أسرع وقت ممكن".

وتحيط الشكوك حول مشاركة كين مع إنكلترا في مباراة ودية ضد ألمانيا يوم 22 آذار/مارس ثم أخرى ضد ليتوانيا في تصفيات كأس العالم بعد ذلك بأربعة أيام.