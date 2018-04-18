توتنهام لم يضح بمباراة برايتون من أجل الكأس!



وأجرى بوكيتينو ستة تعديلات على تشكيلته الأساسية في مباراة الثلاثاء التي تقدم فيها النادي اللندني مطلع الشوط الثاني عبر هاري كاين لكن برايتون أدرك التعادل بعد 143 ثانية فقط.

وكانت الفرصة قائمة أمام فريق بوكيتينو، القادم من هزيمة على أرضه أمام مانشستر سيتي البطل (1-3)، لكي يضع ليفربول الثالث تحت الضغط، وذلك من خلال الفوز على برايتون ما كان سيضعه على المسافة ذاتها من "الحمر" مع نفس عدد المباريات (34)، لكن مع أفضلية الأهداف للأخير.

ورغم خيبة التعادل، لا يزال توتنهام في وضع جيد كونه يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق 8 نقاط عن جاره تشيلسي الخامس وحامل اللقب.

وينتقل تركيز توتنهام الآن إلى مواجهة السبت على "ويمبلي" ضد يونايتد ثاني ترتيب الدوري، طامحاً بمواصلة سعيه لانهاء صيامه عن الألقاب طيلة 10 أعوام، وتحديداً منذ تتويجه بطلاً لكأس الرابطة عام 2008، فيما يعود لقبه الأخير في مسابقة الكأس الى عام 1991.

وأكد بوكيتينو بعد تعادل الثلاثاء أنه "كنت أفكر اليوم وأحاول الفوز بالمباراة. بعض اللاعبين احتاجوا إلى الراحة وبعض اللاعبين احتاجوا البقاء على مقاعد البدلاء، أعتقد أننا نملك فريقاً قوياً".

وتابع: "الجميع جاهز للعب وكانت اللحظة ملائمة لإضافة نشاط جديد إلى الفريق، لكني أعتقد بأننا كنا نفكر بمحاولة الفوز".

وخاض المدرب الأرجنتيني اللقاء بغياب لاعب الوسط ديلي آلي وقلب الدفاع الكولومبي دافينسون سانشيز، فيما جلس المدافع كيران تريبيه ولاعبو الوسط البلجيكي موسى ديمبيلي وايريك داير والأرجنتيني إيريك لاميلا على مقاعد البدلاء.

وتبقى أمام توتنهام أربع مباريات من أجل تعزيز موقعه الرابع على أقل تقدير ومحاولة الحصول على الوصافة، كونه لا يتخلف سوى بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني الذي يحل الأربعاء ضيفا على بورنموث بمعنويات مهزوزة بعد اهدائه اللقب لجاره مانشستر سيتي بخسارته الأحد على أرضه أمام وست بروميتش (صفر-1).

ويأمل توتنهام السبت الاستفادة من اللعب على "ويمبلي" الذي يخوض عليه النادي اللندني المباريات المقررة على أرضه هذا الموسم بانتظار الانتهاء من أعمال بناء ملعبه الجديد.