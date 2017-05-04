توتنهام للضغط على تشيلسي في رحلة الأمتار الأخيرة

وبحال عودته من ملعب "لندن ستاديوم" بالنقاط الثلاث، سيقلص توتنهام الفارق إلى نقطة واحدة فقط (81 حالياً لتشيلسي مقابل 77 لتوتنهام) مع المتصدر الذي يستضيف الاثنين ميدلزبره التاسع عشر، والذي يتجه نحو الهبوط إلى الدرجة الثانية، على رغم عرقلته مانشستر سيتي 2-2 في المرحلة السابقة.

وعن جدولة مباراة توتنهام قبل مباراة تشيلسي، قال هداف الأول هاري كاين "من الجيد أن نلعب قبلهم. ستكون مباراة قاسية خارج أرضنا، لكن مع قليل من الحظ، يمكننا الفوز، الضغط وبعد ذلك فلننتظر".

ويبدو تشيلسي الأقرب لإحراز لقب الدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه والثانية خلال ثلاثة مواسم (أحرز اللقب الأخير في 2015)، بينما لا يزال توتنهام، حامل اللقب مرتين عامي 1951 و1961، الوحيد القادر على حرمانه التتويج قبل 3 مراحل على ختام الدوري.

وقال ظهير تشيلسي الإسباني سيزار أسبيلكويتا بعد الفوز الأخير على إيفرتون 3-صفر "بالطبع هذه خطوة إلى الأمام، لكن تبقى أربع مباريات. نحن سعداء بنتيجة مباراتنا مع إيفرتون، لكن علينا التركيز الآن على المباراة التالية".

وخاضت الفرق الأولى في الدوري (تشيلسي، توتنهام، ليفربول، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد) 34 مباراة، باستثناء ليفربول (35).

وفي ظل تفرغ تشيلسي وتوتنهام لمعركة اللقب، يبدو الصراع نارياً على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الإطار، تتركز الأنظار الأحد على مواجهة أرسنال السادس مع ضيفه مانشستر يونايتد الخامس.

مناوشات البطولات الأوروبية

وعاد أرسنال إلى نتائجه المتردية، إذ مني بخسارته التاسعة أمام جاره اللدود في شمال العاصمة توتنهام صفر-2، ليتراجع بفارق 6 نقاط ومباراة مؤجلة عن يونايتد الذي يمر بدوره بفترة من انعدام توازن بعد تعادلين مع مانشستر سيتي وسوانسي.

وقال حارس مرمى "المدفعجية" التشيكي بتر تشيك "الآخرون يخسرون النقاط أيضاً، لذا يجب أن نفوز في مبارياتنا المتبقية ثم نرى ماذا سيحصل".

وباتت آمال لاعبي المدرب الفرنسي أرسين فينغر بالتأهل إلى دوري الأبطال مهددة أكثر من أي وقت مضى، علماً أن الفريق شارك في المسابقة القارية الأبرز من انقطاع منذ موسم 2001.

من جهته، يعاني يونايتد من إصابات نجومه خصوصاً الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فضلاً عن الظهيرين الأرجنتيني ماركوس روخو ولوك شاو.

وفي ظل مواجهة سلتا فيغو الإسباني الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، يكون فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد خاض 11 مباراة منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي.

ويستقبل مانشستر سيتي الرابع بفارق نقطة عن جاره يونايتد، كريستال بالاس السادس عشر السبت. وعلى رغم تفوق لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا في المباريات الأخيرة، إلا أن "سيتيزنز" عجز عن تحقيق الفوز في آخر مباراتين.

أما ليفربول الثالث مع 69 نقطة، فيبتعد بثلاث نقاط عن سيتي (66)، ويبدو في موقع يتيح له تعزيز مركزه عندما يستقبل ساوثهامبتون التاسع الأحد، إلا أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب خاض مباراة أكثر من فرق مقدمة الترتيب.

وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يخوض الرابع ملحقاً تأهيلياً.

ويحظى مانشستر يونايتد بفرصة التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، في حال تمكنه من إحراز لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

أما في معركة القاع، فتهبط آخر ثلاثة أندية إلى الدرجة الأولى، وقد تأكد حتى الآن هبوط سندرلاند.

وفي ظل اقتراب ميدلزبره التاسع عشر من الهبوط (28 نقطة)، ينحصر الصراع منطقياً على البطاقة الثالثة بين هال سيتي السابع عشر (34 نقطة) وسوانسي سيتي الثامن عشر (32 نقطة).

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ليستر سيتي مع واتفورد، بيرنلي مع وست بروميتش، هال سيتي مع سندرلاند، بورنموث مع ستوك سيتي، وسوانزي سيتي مع إيفرتون.