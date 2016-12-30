توتنهام لا يطارد تشيلسي

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع وعشر نقاط خلف تشيلسي المتصدر بعد 18 مباراة ويواجه واتفورد صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب بعد غد الأحد.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين اليوم الجمعة: "بالنسبة لنا الأهم هو مواجهة واتفورد لمحاولة تقليص الفارق مع أصحاب أول أربعة مراكز". نحتاج للتركيز على مواجهة واتفورد هذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وقال: "يبتعد تشيلسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه. ستكون المهمة صعبة على باقي المرشحين للقب. يبتعد تشيلسي بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني وبفارق عشر نقاط أمامنا ولكننا سنقاتل لتقليص الفارق".

وجاءت تصريحات بوكيتينو بعدما قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن: "اللقب لتشيلسي إذا حافظ على مستواه".

ويستضيف توتنهام منافسه تشيلسي يوم الأربعاء المقبل.

وقال بوكيتينو: "لم يمر سوى نصف الموسم.. لا يزال هناك مشوار طويل وستسنح لنا فرصة جيدة عندما نواجهه ولكن أولاً يجب علينا الفوز على واتفورد".