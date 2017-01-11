تهمة سوء السلوك تهدّد سانيا
تعرض بكاري سانيا لاعب مانشستر سيتي لاتهام من الاتحاد الإنكليزي بسوء السلوك بسبب تعليقه عن التحكيم على حسابه في إنستغرام عقب الفوز 2-1 على بيرنلي في الدوري في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأشهر الحكم لي ماسون البطاقة الحمراء لفرناندينيو لاعب وسط سيتي في الدقيقة 32، بينما وجّه الاتحاد الإنكليزي اتهاماً لسانيا حول تعليقه - الذي مسحه من إنستغرام - بالتشكيك في نزاهة الحكم.
وكتب سانيا أنّ سيتي فاز "بعشرة لاعبين ضد 12 لاعباً" في إشارة إلى وجود الحكم في الفريق المنافس.
ويبقى لسانيا (33 عاماً) حتى يوم الجمعة المقبل للرد على اتهام الاتحاد الإنكليزي.