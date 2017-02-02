تقارير إعلامية تشير إلى انتقال غريزي للـ"يونايتد"

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان "غريزي"، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنكليزي تمهيداً للانتقال لصفوفه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 15 مليون يورو كراتب سنوي، كما هو الحال مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط ميدان "الشياطين الحمر".

وأضافت "ميرور" أن غريزمان طالب بارتداء القميص رقم 7، الذي كان يرتديه اللاعب الهولندي ممفيس ديباي قبل انتقاله لصفوف ليون الفرنسي مطلع العام الجاري.

وربط البعض بين وصول غريزمان إلى ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، وبين انتهاء حقبة المهاجم الإنكليزي واين روني.

ويمتد عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2021، حيث يصر النادي الإسباني على أن يقوم مانشستر يونايتد بدفع قيمة الشرط الجزائي، المدرج في تعاقده مع النجم الفرنسي، بالكامل، والذي يبلغ 85 مليون يورو، وهو ما يقل قليلاً عما دفعه النادي الإنكليزي ليوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات بوغبا.

وقالت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لتنفيذ شرط النادي الإسباني، الذي طلب أن يحصل على أمواله دفعة واحدة، مما يعني أن النادي الإنكليزي سيجمع بين صفوفه بين اللاعبين الأغلى في العالم في الموسم المقبل.