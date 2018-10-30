تغريم مساعد ساري على خلفية استفزازه لمورينيو

أعلن الاتحاد الإنكليزي الثلاثاء تغريم ماركو إياني، مساعد المدرب الإيطالي لتشيلسي ماوريتسيو ساري، 6 آلاف جنيه استرليني، على خلفية الإشكال مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، في ختام مباراة بين الفريقين ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان إياني قد احتفل على مقربة من مقاعد بدلاء يونايتد بهدف التعادل (2-2) الذي سجله اللاعب روس باركلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في مباراة الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في المرحلة التاسعة من الدوري. ونهض المدرب البرتغالي بسرعة من مكانه متوجهاً إلى المدرب المساعد قبل أن يتدخل أعضاء من الجهازين الفنيين للفريقين بالاضافة إلى المسؤولين عن الأمن في الملعب لفض الإشكال.

وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي "تم تغريم المدرب في تشيلسي ماركو إياني 6 آلاف جنيه استرليني بعد إقراره بارتكاب السلوك غير اللائق. يتعلق الأمر بسلوكه في الدقيقة 96 من المباراة أمام مانشستر يونايتد في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018".

وذكّر الاتحاد مورينيو والناديين بمسؤولياتهم في أعقاب الحادثة.

وسبق لمورينيو أن أكد أن مسألة الاحتفال المستفز على مقربة منه قد طويت، مشيراً إلى أن ساري وإياني تقدما بالاعتذار منه سريعاً.

إلا أن الاتحاد الإنكليزي وجه لإياني في 22 تشرين الأول/أكتوبر تهمة السلوك غير اللائق. وأكد ساري بعد ذلك بيومين أن مساعده قد أخطأ، وأن النادي سيقبل بالعقوبة التي سيفرضها الاتحاد الإنكليزي بحقه.