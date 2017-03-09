تغريم بورنموث بسبب مخالفته قواعد مكافحة المنشطات

وغُرم بورنموث على خلفية مخالفة قاعدة: "مكان التواجد التي تنص على ضرورة أن يزود النادي الاتحاد الإنكليزي بمكان تواجد اللاعب في حال غيابه عن حصة تدريبية مقررة سابقًا، كما يتوجب عليه إعلام الاتحاد بمكان اللاعب في حال ترك الأخير الحصة التدريبية قبل انتهائها".

وعلى النادي أن يزود الاتحاد بمكان اللاعب في حال غيابه عن التمارين الجماعية من أجل التدرب وحيداً.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، على اللاعب أن يملأ استمارة تتضمن اسمه وناديه وعنواناً مع الزمن الذي سيتواجد خلاله في هذا العنوان أقله لمدة ساعة من اليوم الذي سيغيب فيه عن التمارين. وفي حال لم يقم بذلك أو لم تكن معلوماته دقيقة، فذلك يعني تهربه من فحص المنشطات ما قد يؤدي إلى ايقافه.

وفي بيان أصدره الخميس، قال الاتحاد الإنكليزي إنه: "بعد جلسة استماع أمام لجنة تنظيمية مستقلة، غرم نادي بورنموث بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني وحذر بشأن سلوكه مستقبلاً بعد اعترافه بمخالفة قواعد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في ما يخص مكافحة المنشطات".

وتابع: "وجهت إلى النادي تهمة الفشل في ضمان دقة المعلومات المتعلقة بـ(مكان التواجد)، مخالفاً المادة 14 (دي)".

وسبق لمانشستر سيتي أن غرم أيضاً الشهر الماضي بمبلغ 35 ألف جنيه بسبب مخالفة مماثلة.

والمسألة تتعلق بمخالفة قواعد الاتحاد الانكليزي فقط، ولا اختصاص فيها للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أو الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، لأن قوانينهما لا تشمل مخالفات الفرق.