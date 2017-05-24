تشيلسي يلغي عرضه الاحتفالي بعد اعتداء مانشستر

وجاء في بيان النادي اللندني الأربعاء "أن تشيلسي يقدم تعازيه للمتضررين من الهجوم الارهابي في مانشستر. قلوبنا مع جميع الضحايا وأسرهم وأصدقائهم".

وتابع "على ضوء هذه الأحداث المأساوية، نشعر أنه من غير المناسب المضي قدماً في العرض الاحتفالي باللقب الأحد في لندن".

وفجر انتحاري نفسه في قاعة "مانشستر أرينا" في ختام حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وتوج تشيلسي بقيادة مدربه الايطالي أنطونيو كونتي بطلاً للدوري الانكليزي الممتاز بعد أن أنهى البطولة برصيد 93 نقطة، بفارق سبع نقاط عن توتنهام أقرب منافسيه.

وأمام تشيلسي فرصة احراز الثنائية عندما يلتقي أرسنال في نهائي الكأس السبت المقبل.

وأضاف تشيلسي في بيانه "كعلامة احترام، فإن لاعبينا سيرتدون شارة سوداء في نهائي الكأس ضد أرسنال السبت"، مشيراً إلى أن النادي "سيتبرع لصندوق دعم ضحايا هذا الاعتداء المروع".