تشيلسي يحرز لقبه السادس في الدوري الإنكليزي

وسجل للفائز البديل البلجيكي ميتشي باتشواي (82).

ورفع تشيلسي رصيده لإى 87 نقطة من 36 مباراة مقابل 77 من 35 لمطارده توتنهام.

وافتتح تشيلسي المرحلة مبكراً، نظراً لخوضه مباراته المؤجلة من المرحلة 28 مع ضيفه واتفورد الإثنين، التي ستكون بمثابة تحصيل حاصل بعد ضمان تتويجه.

وتوج تشيلسي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، بلقب 2015 بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، بيد أنه تراجع بشكل كبير في الموسم التالي، فأنهاه عاشراً وأقال مورينيو.

إلا أن قدوم الإيطالي أنتونيو كونتي هذا الموسم بدل الأحوال، وقاد فريق غرب العاصمة إلى لقبه الثاني في 3 سنوات.

ويخوض تشيلسي مواجهته الأخيرة في الموسم على ملعبه "ستامفورد بريدج" ضد سندرلاند الهابط إلى الدرجة الأولى (بمثابة الثانية).

ولم ينته أيّ لقاء بين تشيلسي ووست بروميتش في الدوري بالتعادل صفر-صفر، وعزز تشيلسي رصيده كأقوى هجوم في الدوري (76 هدفاً) أمام توتنهام وليفربول (71).

من جهته حصد وست بروميتش، منذ بداية نيسان/أبريل، نقطتين فقط، بتعادله مرتين وخسارته في خمس مباريات.

ولم يرتق الشوط الأول إلى مستوى فريق ينافس على اللقب، فانتهى من دون أهداف وفرص قليلة.

وكان تشيلسي الأكثر امتلاكاً للكرة، لكن البلجيكي إدين هازارد ورفاقه فشلوا بالوصول إلى مرمى الحارس بن فورستر.

وجاءت أخطر فرص هذا الشوط من تسديدة ارضية للإسباني سيسك فابريغاس من خارج المنطقة جاورت القائم الأيمن لفوستر (32).

ثم سدد الإسباني بيدرو رودريغيز بيسراه متوسطة الارتفاع بجانب القائم الأيسر بعد تمريرة من النيجيري فيكتور موزيس (37).

وفي الشوط الثاني، بكّر الـ"بلوز" في الضغط على مرمى وست بروميتش فصد فوستر ببراعة تسديدة موزيس الأرضية (47)، ثم أهدر الإسباني دييغو كوستا أمام فوستر (48).

وعاد فابريغاس ليكون مصدر الخطر الأبرز من خارج المنطقة بتسديدة عالية مرت بجانب القائم الأيسر (51).

وباءت جميع محاولات تشيلسي بالفشل، حتى أنّ وست بروميتش كاد يتقدم من مرتدة لمهاجمه الفنزويلي سالومون روندون لكنه فشل في ترجمتها أمام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (70).

ثم أهدر البديل البلجيكي ناصر الشاذلي فرصة ثمينة جداً بمواجهة كورتوا، لكن تسديدته مرت قريبة من القائم الأيمن (72).

ودفع كونتي بالبرازيلي ويليان والبلجيكي ميتشي باتشواي بدلاً من هازارد وبيدرو، ونجح رهان كونتي عندما هزّ باتشواي الشباك بعد عرضية داخل المنطقة من الظهير الإسباني سيزار أسبيليكويتا (82).

وقال فابريغاس بعد التتويج: "نحن في غاية السعادة. شعرنا بالضغط لعدم التسجيل، لكن هذه حلاوة اللعبة، كرة القدم لا تصدق".

وفاز ايفرتون السابع على ضيفه واتفورد الخامس عشر 1-صفر بهدف روس باركلي (56) في الشوط الثاني.