تشيك يدعو المشجعين الى منح إيمري الوقت لإعادة بناء أرسنال

وتفوق فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بشكل كبير على مضيفيهم اللندنيين الأحد، في أول مباراة رسمية لإيمري على رأس الجهاز الفني لـ "المدفعجية"، بعد أسابيع من توليه المهمة خلفا للفرنسي أرسين فينغر الذي قاد الفريق منذ العام 1996.

وبدا لاعبو أرسنال خلال المباراة قليلي الحيلة، وأنقذهم تشيك من محاولات خطرة كانت كفيلة بتوسيع الفارق.

وقال الحارس الذي احتفظ بمركزه الأساسي على رغم ضم النادي الألماني بيرند لينو من باير ليفركوزن "أعتقد أنهم (المشجعون) يجب أن يفهموا أنه عندما تبدأ ببناء فريق جديد مع مدرب جديد وطريقة جديدة تماما، فذلك لا بد وأن يستغرق بعض الوقت".

ويواجه فريق إيمري مباراة أخرى قوية في المرحلة الثانية، وذلك عندما يخوض السبت "دربي" لندن بضيافة تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج"، علما أن الأخير حقق بقيادة مدربه الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري، فوزا سهلا بثلاثية نظيفة على هادرسفيلد في المرحلة الأولى.

ورأى تشيك أن أرسنال قادر على استخلاص العبر من مباراة درع المجتمع التي انتهت بفوز سيتي على تشلسي (2-صفر) قبل أسبوع من الدوري.

وأضاف "لدينا مباراة كبيرة الأسبوع المقبل لكننا سنكون أكثر استعدادا لها وسنضع المباراة (أمام مانشستر سيتي) خلف ظهرنا. واعتقد أننا أزعجناهم (لسيتي) أكثر من لاعبي تشلسي في مباراة درع المجتمع".

وأوضح "نحاول بناء فريق وإيجاد أسلوبنا الخاص في اللعب"، مقرا بأن سيتي الذي يخوض موسمه الثالث بقيادة غوارديولا، كان أفضل في أرض الملعب من زملائه الذين لم يمضوا سوى أسابيع بقيادة إيمري.