بيرنلي لن ينفق بسخاء في سوق الانتقالات الصيفية

وعلى الرغم من سجله البائس خارج ملعبه فاز بيرنلي بعشر مباريات على أرضه ليحتل المركز 15 في الترتيب برصيد 40 نقطة وإذا فاز على ضيفه وست هام يونايتد في آخر مباراة له يوم الأحد فانه سيحصل على فرصة لإنهاء الموسم في المركز 12.

وأبلغ دايك وسائل اعلام بريطانية بعدما تجنب بيرنلي الهبوط لأول مرة بعد تجربتين سابقتين لموسم واحد في الدوري الممتاز "لم

نكن في وقت من الأوقات من الفرق التي تتصدر لائحة المنفقين على شراء لاعبين.

"نملك المال لكن يتعين انفاقه بحكمة. لو كنت في ناد آخر ولم يكن أمامي هذا التحدي لكنت تصرفت بشكل مختلف. لكن يجب أن أتحلى

بالواقعية وهي أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر رغم صعوبته".

وقارن دايك الوضع المالي في بيرنلي بالوضع المالي في بورنموث وهو ناد صغير يحظى بدعم الثري الروسي مكسيم ديمين منذ 2011.

وقال دايك "عندما نتحدث عن الدوري الممتاز فان هناك شخصيات تملك أندية ولديهم مئات الملايين من الجنيهات وهو شيء لا نملكه.

"بورنموث لديه من يدعمه وينفق عليه بسخاء .. أموال طائلة حصلوا عليها منه. نحن لا نملك ذلك وحتى لو حدث فإنني لا اعتقد أن النادي يؤمن بهذه الرؤية".