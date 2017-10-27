بويل يسعى لإعادة ليستر سيتي للواجهة من جديد

وكان المدرب السابق لأندية ساوثهاهمبتون وليون وموناكو وليل وقع على عقد مع ليستر سيتي حتى 2020 خلفاً لكرايج شكسبير.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم :"لقد صعد الفريق للدوري الممتاز قبل مواسم قليلة مضت وتطور سريعاً واستطاعوا الفوز باللقب، نريد الحفاظ على هوية ليستر سيتي وجلب المزيد من التماسك خلال الاجراءات".

وقضى بويل موسماً واحداً مع ساوثهاهمبتون ووصف مباريات الدوري الممتاز بأنه تشبه مواجهة فريق يلعب في دوري الأبطال كل أسبوع.

ولكن بويل الذي سيقود ليستر للمرة الأولى أمام إيفرتون يوم الأحد، قال إن هدفه الرئيسي هو إعادة ليستر لمصاف المقدمة من جدول الترتيب.

وذكر:"هذا الموسم، سنسير خطوة بخطوة. سنحاول بذل أقصى جهد لنا في الملعب، وتحقيق نتائج جيدة، والبحث عن طريقنا للعودة لمصاف المقدمة من جدول الترتيب. هذا ليس حلماً، إنها حقيقة. بعد ذلك، سنرى إذا كان بإمكاننا أن نفعل أشياء أخرى في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير".

وأوضح بويل إن ويس مورغان سيظل قائداً للفريق.

وأضاف:" ويس هو القائد بالنسبة لي، يحظى باحترام جميع اللاعبين".