بوكيتينو يخرج بتصريح مثير للجدل

وقال بوكيتينو: "أعتقد أنّ دانيال (ليفي) سيستمع لي، لكنكم تعرفوني وأحياناً تكون لدي أفكار مجنونة، عليك أن تكون شجاعاً، في هذا النوع من المواقف، مع هؤلاء المشجعين المذهلين، أن تكون شجاعاً وأن تجازف هذا الأكثر أهمية، أعتقد أنه الوقت الذي يجب فيه على النادي المجازفة، وإذا كان من الممكن العمل بجد أكثر من الموسم السابق ليصبح قادراً على المنافسة مرة أخرى".

ويملك توتنهام أدنى رواتب بين السداسي الكبير في البريمرليغ خلف مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، آرسنال وليفربول.

وإذا كان بوكيتينو نجح في الحصول على الأفضل من تشكيلته الشابة هذا الموسم، فإنّ العديد من اللاعبين قد يحاولون الرحيل إلى صفوف الأندية الإنكليزية العملاقة الأخرى وحتى الأوروبية بهدف الحصول على المزيد من الأموال.

وقد تصطدم رغبات بوكيتينو بالتكاليف المرتفعة لملعب "وايت هارت لاين" الذي يتم تجديده ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه إسترليني (1,134 مليار يورو).

وتابع المدرب الأرجنتيني الذي قاد النادي اللندني إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يخرج على يد يوفنتوس الإيطالي، "لا أعرف ما إذا كان النادي سيوافقني أم لا، لكننا سنناقش الأسبوع القادم ما يجب أن نفعله من أجل أن نتحسن".



واعتبر بوكيتينو أنّه "بعد أربع سنوات (من قيادة توتنهام)، أعتقد بأنه يجب علينا تقييم هذه الفترة، إذا اردنا أن نكون منافسين حقيقيين على الجوائز الكبيرة، نعم، يجب أن نفكر قليلاً".