بوكيتينو يبدي سعادته بالفوز على واتفورد

وقال بوكيتينو :" لعبنا بشكل جيد، وبمستوى عال للغاية. الشوط الأول كان أفضل شوطاً لنا هذا الموسم. سعيد جداً لأنها كانت مباراة صعبة، والفريق استجاب لها".

وأضاف:" خلال ثلاثة أيام سنخوض مباراة مهمة للغاية، لذلك، إذا تمكننا من إراحة اللاعبين الأساسيين، وأتيحت لنا الفرصة للدفع بلاعبين آخرين سيكون من المهم أن يخوضوا هذه المباراة في نشاط وتنافس".

وأكد :" نعلم أن مستوى تشيلسي جيد للغاية، فهم فريق جيد للغاية، ولديهم ثقة كبيرة، ولكننا سنحول تحديهم للفوز بالنقاط الثلاث".

ويستضيف توتنهام نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي.