بوكيتينو يؤكد جاهزية كين لملاقاة ستوك سيتي



وشارك كين بديلا في فوز توتنهام التاريخي في الدوري 3-1 على حامل اللقب تشيلسي الأحد الماضي ولم تظهر عليه آثار الإصابة التي لحقت به في 11 مارس/أذار.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي "كين بخير بعد أن لعب نحو 20 دقيقة أمام تشيلسي. أمضى أسبوعا جيدا وعمل بجدية".

وكين هو هداف توتنهام هذا الموسم برصيد 24 هدفا في الدوري ويتطلع للفوز بجائزة هداف الدوري الإنكليزي للعام الثالث على التوالي. ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ورصيده 29 هدفا.

وأضاف بوكيتينو "بالطبع نتوقع منه تسجيل أهداف لأنه يتوق لذلك".

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 64 نقطة ويطمح لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مع افتتاح ملعبه الجديد الموسم المقبل.

ويأمل المدرب الأرجنتيني أن ينجح فريقه في تكرار إنجاز العام الماضي وإنهاء الموسم في المركز الثاني.

وأوضح "نريد أن ننهي الموسم في أفضل مركز ممكن لأننا نقدم أداء جيدا وعلينا استكمال ذلك في بقية المباريات... إذا نجحنا في إنهاء الموسم في المركز الثاني فسيكون هذا أفضل بالتأكيد من المركز الثالث أو الرابع".

لكن بوكيتينو بدا حذرا إزاء مواجهة صاحب الأرض ستوك سيتي الذي يحتل المركز 19 متوقعا أن تكون المباراة أصعب من مباراة الأحد الماضي التي فاز فيها توتنهام على تشيلسي في ملعب الأخير ستامفورد بريدج.

وأضاف "يجب أن نركز بنسبة 200 في المئة. بالنسبة لي ستكون مواجهة ستوك أصعب من تشيلسي في ستامفورد بريدج".

