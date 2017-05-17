بوكيتينو يؤكد بقائه مع توتنهام

ونفى المدرب الأرجنتيني، الذي ينتهي تعاقده مع توتنهام عام 2021، التقارير التي أشارت إلى وجود شرط جزائي في عقده مع الفريق.

وصرح بوكيتينو: "هناك العديد من الشائعات، ولكنني ملتزم بتعاقدي مع النادي".

وأوضح مدرب توتنهام "لا يوجد أي سبب يدفعني للرحيل. سأكون هنا من أجل الاستعداد للموسم الجديد. لا يوجد شرط جزائي في عقدي، سوف أستمر مع الفريق في الموسم المقبل".

وقاد بوكيتينو توتنهام للحصول على المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز (بريميرليغ) في الموسم الحالي، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ عام 1963.