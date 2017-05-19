بوكيتينو يؤكد ان كاين غير معروض للبيع

وأتت تصريحات المدرب في أعقاب تسجيل كاين (23 عاما) أربعة أهداف الخميس في مرمى بطل الموسم الماضي ليستر سيتي (6-1)، في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبدو كاين في طريقه لحسم لقب هداف الدوري الانكليزي للمرة الثانية على التوالي، بعدما رفع رصيده الى 26 هدفا، بفارق هدفين عن مهاجم ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو. وستكون الفرصة سانحة أمام كاين الذي سجل 25 هدفا الموسم الماضي، لحسم صدارته لترتيب الهدافين، عندما يختتم توتنهام الموسم الأحد أمام مضيفه هال سيتي.

وقال بوكيتينيو بعد مباراة الخميس "من الواضح اننا نريد ابقاء اللاعبين الذين نرغب بالاحتفاظ بهم (...) نحن هادئون جدا في ما يخص اللاعبين المفاتيح في فريقنا. هم سعداء هنا، ولدينا مشروع مشوق".

ورفع كاين رصيده الى 32 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، بزيادة أربعة عن الموسم الماضي، وهدف عن موسم 2014-2015.

وكان من المرجح ان يتخطى كاين عتبة الـ 40 هدفا هذا الموسم، لو لم يضطر للغياب عن الملاعب مرتين بسبب إصابة في كاحله.

وتابع بوكيتينو: "نحن فخورون جدا بهاري. تسجيل أربعة أهداف كان أمرا رائعا"، مضيفا "أصيب مرتين هذا الموسم، لكنه استعاد عافيته الآن ويحاول تسجيل المزيد من الاهداف للحلول في القمة".

ووصف بوكيتينو كاين بأنه "أحد أفضل المهاجمين في العالم".

من جهته قال كاين "أتربع الآن على القمة، لكننا نلعب بالذهنية نفسها، وهي ضمان الفوز بالدرجة الأولى، ثم أسجل قدر الامكان".

وفي رصيد توتنهام حاليا 83 نقطة، وضمن إنهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خلف تشلسي الذي حسم اللقب.