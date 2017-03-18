بوغبا يماطل في دفع مبلغ يجنيه هو في 3.47 دقيقة

ذكرت صحيفة "صن" الانكليزية السبت أن مالك إحدى الشركات المتخصصة في نقل الأثاث زعم أن بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وأغلى اللاعبين في العالم قام بمماطلته طيلة ثلاثة أشهر قبل أن يسدد له مبلغ 100 جنيه أسترليني ( نحو 123 دولار) مقابل نقل أثاث ملك اللاعب الدولي الفرنسي.

وقال كوندي مويو (44 عاماً) مالك شركة نقل الأثاث للصحيفة أنه قام منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بنقل أثاث كانت على ملك بوغبا الذي قرر الانتقال إلى قصره الجديد بمنطقة ألترينشام شمال مدينة مانشستر والبالغ قيمته 2.9 مليون جنيه أسترليني (3.06 مليون دولار).

وتابع مويو: "لقد استغرقت فترة نقل أمتعة بوغبا أكثر من 3 ساعات وطلبت من وكيل أعماله 100 جنيه أسترليني مقابل تلك الخدمة، وكنت أنتظر أن استلم تلك القيمة بعد نهاية العمل مباشرة لكن لم يتم الأمر".

وأضاف مويو: "لقد كان أمراً محبطاً جداً بالنسبة لي.. بوغبا من أثرى اللاعبين في العالم لكنه تلاعب بي مثل المجنون.. المبلغ كان قليلاًولا يستحق فعلاً كل تلك الفترة للسداد..".

في المقابل، أكد مدير أعمال بوغبا أنه حاول في أكثر من مرة وعبر تحويل بنكي سداد مبلغ 100 جنيه أسترليني للشركة المتخصصة في نقل الأثاث لكن العملية لم تنجح، ووعد بإعادة المحاولة لاحقاً.

وختم مويو: "بعد محاولات عديدة استلمت المبلغ نقداً..".

يذكر أن بوغبا (24 عاماً) يتقاضى مع مانشستر يونايتد 290 ألف جنيه إسترليني (359 ألف دولار) أسبوعياً.