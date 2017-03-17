بوغبا يغيب عن يونايتد والمنتخب الفرنسي

وبسبب الإصابة خرج بوغبا بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-صفر على روستوف الروسي في إياب دور 16 من الدوري الأوروبي الخميس وشارك زميله مروان فيلايني بدلا منه.

وسيغيب بوغبا أيضا عن مباراة منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم في مواجهة لوكسمبورغ في 25 مارس/ آذار الجاري وعن المباراة الودية بين فرنسا وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية "لا أعرف مدة غياب بوغبا عن الملاعب على وجه الدقة.. لكنه سيغيب عن مواجهة ميدلزبره ومباراتي منتخب فرنسا."

وسيخوض يونايتد مباراته المقبلة أيضا محروما من جهود لاعبه السويدي الشهير زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط أندير هيريرا بسبب الإيقاف.

كما تحيط الشكوك بمشاركة المدافع الهولندي دالي بليند لاعب تشيلسي بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

