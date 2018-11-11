وأشارت صحيفة "The Express" الانكليزية بأن يوفنتوس قدم مقترحاً لليونايتد تضمن الحصول على خدمات بوغبا مقابل التفريط في خدمات المغربي مهدي بن عطية أو البرازيلي أليكس ساندرو أو الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وأكد المدير الرياضي لفريق السيدة العجوز، فابيو باراتيسي، بأن مدرب الفريق الإنكليزي، البرتغالي جوزييه مورينيو أراد في الميركاتو الصيفي الماضي التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين وأن النادي الإيطالي حالياً لا يمانع في رحيل أحد منهم بشرط اتمام صفقة تبادل يكون فيها متوسط الميدان الفرنسي جزءاً من الصفقة.

كما أشارت التقارير الاعلامية بأن يوفنتوس سيكون في صراع مع برشلونة الساعي منذ الصائفة الماضية لخطف توقيع بوغبا.

وغادر بوغبا (25 عاماً) فريق يوفنتوس في عام 2016 إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو بعقد يمتد لـ5 مواسم.



