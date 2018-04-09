بن فوستر لن يغادر وست بروميتش في حالة الهبوط

ويبتعد وست بروميتش متذيل الترتيب بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان قبل خمس مباريات على نهاية الموسم عقب تعادله 1-1 يوم السبت أمام سوانزي سيتي.

ومن المرجح أن يفتقد الفريق لمجموعة من اللاعبين إذا ما تأكدت مخاوفه من الهبوط لكن الحارس فوستر، الذي يلعب ضمن صفوف النادي منذ 2011، ليس لديه النية للقفز من السفينة.

وقال بن فوستر 35 عاماً لوسائل إعلام بريطانية "سأظل هنا. ليس لدي أي رغبة في الانتقال لأي أندية أخرى. أنا مستقر للغاية وواثق أن هناك كثيرين يودون البقاء والمساعدة في العودة للدوري الممتاز حال هبوط الفريق".

وأضاف "إذا ما انتهى بنا المطاف باللعب في دوري الدرجة الثاني الموسم المقبل فإننا سنعود للدوري الممتاز، نريد الحفاظ على نواة اللاعبين الراغبين في القتال والعمل بجدية للصعود للدوري الممتاز لأن الصراع سيكون مريراً".