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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

بن فوستر لن يغادر وست بروميتش في حالة الهبوط

من قبل
Reuters

يرغب بن فوستر في البقاء ضمن صفوف وست بروميتش البيون ويعتقد أن الكثير من زملائه سيقتفون أثره على الرغم مما يلوح من قرب هبوط الفريق من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبتعد وست بروميتش متذيل الترتيب بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان قبل خمس مباريات على نهاية الموسم عقب تعادله 1-1 يوم السبت أمام سوانزي سيتي. 

ومن المرجح أن يفتقد الفريق لمجموعة من اللاعبين إذا ما تأكدت مخاوفه من الهبوط لكن الحارس فوستر، الذي يلعب ضمن صفوف النادي منذ 2011، ليس لديه النية للقفز من السفينة. 

وقال بن فوستر 35 عاماً لوسائل إعلام بريطانية "سأظل هنا. ليس لدي أي رغبة في الانتقال لأي أندية أخرى. أنا مستقر للغاية وواثق أن هناك كثيرين يودون البقاء والمساعدة في العودة للدوري الممتاز حال هبوط الفريق".

وأضاف "إذا ما انتهى بنا المطاف باللعب في دوري الدرجة الثاني الموسم المقبل فإننا سنعود للدوري الممتاز، نريد الحفاظ على نواة اللاعبين الراغبين في القتال والعمل بجدية للصعود للدوري الممتاز لأن الصراع سيكون مريراً".

وست بروميتش البيون بن فوستر
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