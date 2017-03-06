بلدية لندن توافق على خطط تشيلسي لبناء ملعب جديد

وقال خان في بيان اليوم الاثنين إنه على ثقة في أن مبلغ 500 مليون جنيه استرليني (615 مليون دولار) المخصص لإعادة بناء الملعب قد يضيف "جوهرة بالتاج الرياضي في لندن" ويجذب السائحين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف "أنا راض عن التصميم الرائع عالي الجودة والذي يعني زيادة السعة داخل المقر الحالي ويضمن للجماهير دخول الملعب بسلاسة من أقرب وسيلة مواصلات".



ووافق المجلس المحلي على الخطة في كانون الثاني/ يناير الماضي لكن الأمر كان متوقفاً على موافقة رئيس البلدية.

وقال تشيلسي إن قرار خان يمثل خطوة مهمة للأمام من أجل بناء الاستاد الجديد حيث تبلغ السعة الحالية 41 الف و600 مقعد لكن تتبقى بعض العراقيل.

وأضاف النادي عبر موقعه على الانترنت "تتبقى بعض الخطوات أثناء وبعد وقبل بدء أعمال البناء".



وصممت الاستاد الجديد شركة هيرتسوج ودي مورون ومقرها سويسرا وسبق لها العمل في ملعب اليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج والاستاد الأولمبي "عش الطائر" في بكين.

ويرجع تاريخ تشييد استاد ستامفورد بريدج الحالي إلى عام 1877 وأصبح مقراً لتشيلسي منذ 1905.

وحظي منافسو تشيلسي المحليين في لندن بملاعب أكبر من ملاعبهم السابقة أو يشيدون حاليا استادات جديدة.

ويلعب آرسنال حاليا في استاد الإمارات ويسع 60 ألف متفرج. ويبني توتنهام هوتسبير مقراً جديداً في وايت هارت لين بنفس السعة الحالية بينما يلعب وست هام يونايتد في استاد لندن الذي شيد من أجل أولمبياد 2012.