بعد 13 عاما... فابريغاس يقر بقذف فيرغوسون بالبيتزا

أقر اللاعب الاسباني سيسك فابريغاس، اللاعب السابق لنادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم وتشيلسي حاليا، الأربعاء انه قام بقذف المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد "السير" أليكس فيرغوسون بقطعة بيتزا، في حادثة شهيرة بين الناديين وقعت قبل 13 عاما.

وكان أرسنال ويونايتد من أبرز المتنافسين في الدوري الممتاز مطلع الألفية الثالثة، وتمكن "الشياطين الحمر" في تشرين الأول/اكتوبر 2004 من وقف سلسلة من 49 مباراة من دون خسارة لفريق "المدفعجية"، عندما استضافه على ملعبه "أولد ترافورد" في مباراة انتهت بإشكال بين لاعبي الفريقين في نفق غرف تبديل الملابس.

وكان زميل فابريغاس السابق في أرسنال مارتن كيون، كشف في 2014 ان الدولي الاسباني هو من قام بقذف فيرغوسون بالبيتزا، الا ان فابريغاس نفسه انتظر ثلاثة أعوام ليقر علنا للمرة الأولى بذلك.

وردا على سؤال ضمن برنامج رياضي عبر شبكة "سكاي" البريطانية، عما اذا كان هو من يقف خلف الأمر، قال فابريغاس "نعم".

أضاف "مارتن كيون كاذب لأنني رأيته يقوم بتوجيه اللكمات الى الآخرين، لم ير شيئا"، موضحا انه عندما كان في غرفة الملابس "سمعت ضجيجا وسألت نفسي "ماذا يحدث؟". خرجت حاملا قطعة من البيتزا، ورأيت اللاعبين سول كامبل وريو فرديناند ومارتن كيون... الجميع كانوا يوجهون اللكمات لبعضهم البعض".

وتابع "أردت التدخل، لكنني لم أعرف كيف... فقمت برمي القطعة"، وبعد ذلك "حاولت ان أرى من أصابت، ولم أكن أقصد ذلك... أعتذر من سير أليكس، لم أقصد القيام بذلك".

وأشار فابريغاس الى ان القطعة أصابت فيرغوسون في خده.

