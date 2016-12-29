برادلي محبط بعد إقالته من تدريب سوانسي

وانتهت فترة المدرب الأميركي البالغ عمره 58 عاماً بعد خسارة الفريق الويلزي 4-1 على ملعبه أمام وست هام يونايتد يوم الاثنين الماضي.

ويحتل سوانزي المركز قبل الأخير متساوياً في النقاط مع هال سيتي صاحب المركز الأخير ولكل منهما 12 نقطة بعد 18 مباراة ويتأخر بأربع نقاط عن منطقة الأمان.

وقال برادلي لشبكة توك سبورت التلفزيونية "لا أعتقد أنه القرار الصحيح. أثق في عملي وبالتأكيد أدرك صعوبة ما أنا مقبل عليه من موقف صعب وأتفهم أيضاً أن الوقت بدأ ينفد. الأمر لم يكن يتمحور حول توقع المسألة (الخاصة بالاقالة) طوال الوقت. المناقشات التي دارت كانت دائماً تتضمن العمل الذي يجب أن يتم في يناير. أدركت عند وصولي لسوانسي.. أن أي أفكار جديدة تتعلق بكرة القدم تحتاج لتقديمها بالتدريج".

وفاز برادلي -الذي حل محل الايطالي فرانشيسكو غودولين في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- في مباراتين فقط وتعادل في مثلهما وسكن شباك الفريق خلال فترته 29 هدفاً.

وأضاف المدرب الأميركي "ما كنا بحاجة له أكثر من أي شيءآخر هو الأداء بشكل جيد حتى ننطلق من هذا الأساس.. وأنا محبط لأنني لم أتمكن من تحقيق ذلك في تلك الفترة القصيرة. أعلم منذ وصولي أنه يجب علي إثبات ذاتي وأشعر بخيبة أمل لعدم التمكن من تحقيق ذلك في هذه المدة القصيرة لكن هذه هي كرة القدم ولا أقدم مبررات".

وذكرت تقارير أن الويلزي رايان غيغز جناح مانشستر يونايتد والمنتخب السابق أبرز المرشحين لخلافة برادلي وكذلك كريس كولمان مدرب ويلز الذي سبق له اللعب للفريق.