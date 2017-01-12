باييت يريد الرحيل ووست هام يصدّه بالرفض

ويدافع باييت (29 عاماً) عن ألوان وست هام منذ عام 2015 بعدما انتقل إليه من أولمبيك مرسيليا مقابل مبلغ قدر بـ10,7 ملايين جنيه استرليني (13,1 مليون دولار)، وقدّم أداءً جيداً في موسمه الأول مع النادي اللندني بتسجيله 12 هدفاً مع 12 تمريرة حاسمة.

إلاّ أنّ تقهقر وست هام في المركز الثالث عشر بعد مرور 20 مرحلة على الدوري الممتاز، دفع لاعب الوسط الدولي إلى التقدم بطلب الرحيل وسط تقارير تتحدث عن رغبته بالعودة إلى مرسيليا.

وأكد بيليتش في مؤتمر صحفي رغبة اللاعب بالرحيل، قائلاً: "قلنا بأننا لا نريد بيع أفضل لاعبينا، إلا أنّ ديميتري باييت لا يريد اللعب معنا. لن نبيعه".

واستبعد باييت عن تمارين وست هام ولن يشارك مع الفريق في مباراة السبت ضد الجار كريستال بالاس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

ويُعتقد بأنّ باييت يشكّل أحد الأهداف الأساسية لمدرب مرسيليا الجديد رودي غارسيا الذي سبق له الإشراف على اللاعب بين 2011 و2013 عندما كانا معاً في ليل.

وسيشكل رحيل باييت عن وست هام ضربة قاسية للنادي اللندني بعدما شق طريقه إلى قلوب المشجعين وأصبح من اللاعبين المفضلين لديهم.

وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز السابع، ما سمح له بالحصول على بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" غير أنّه بدأ المسابقة في الدور التمهيدي الثالث الذي تخطاه قبل أن يسقط في الدور الفاصل أمام أسترا جورجيا الروماني، ليفشل بالتالي في التأهل إلى دور المجموعات.