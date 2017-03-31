بالأرقام.. محرز يتفوق على رمضونا قبل اللقاء المرتقب بينهما

أحمد ديب

يستعد لاعب الوسط الجزائري رياض محرز، نجم فريق ليستر سيتي "حامل اللقب"، لمواجهة عربية خالصة تجمعه ضد المصري رمضان صبحي "رمضونا"، الوافد الجديد لقلعة ستوك سيتي، السبت ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنكليزي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، في حين يتفوق ستوك سيتي على الثعالب بما مجموعه ست نقاط ويأتي في الترتيب التاسع بـ36 نقطة.

وبحسب الأرقام، فإن الأفضلية تصب في مصلحة المخضرم في البريمييرليغ رياض محرز في حين ما زال رمضان صبحي يخطو خطواته الأولى مع فريقه الجديد.

ويبلغ معدل التمريرات الناجحة للجزائري محرز في المباراة عند 22.31 وخلق الفرص بنسبة 1.23، مقابل 13.55 كمعدل تمريرات لمنافسه رمضان صبحي و0.36 هي نسبة خلق الفرص لنجم ستوك سيتي في نفس الفترة.

وللمفاجأة، فإن التفوق الوحيد للمصري رمضونا على منافسه الجزائري تأتي في صناعة الأهداف بنسبة 0.09 (مقابل 0.08 لنظيره رياض محرز).

أحرز رياض محرز 5 أهداف فقط هذا الموسم (17 هدفاً في الموسم المنقضي)، في المقابل ما زال يبحث المصري صبحي عن هدفه الأول على مستوى الدوري.

في هذا الموسم، حقق ليستر سيتي ثلاثة انتصارات في آخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإنكليزي، وبمعدل تسجيل بلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة، في حين يعود آخر فوز لرجال مارك هيوز إلى الجولة 28 عندما انتصر على ضيفه ميدلزبره بثنائية نظيفة.

ويأتي آخر انتصار حققه ستوك سيتي على ليستر سيتي إلى السابع عشر من كانون الثاني/يناير 2015، حيث تحقق في "كينغ باور ستاديوم" والذي سيحتضن لقاء السبت بين الفريقين.

يخوض رياض محرز موسمه الثالث مع ليستر سيتي، منذ صعوده إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وانضم رمضان صبحي إلى ستوك سيتي بصفقة قدرت بـ6.5 مليون دولار، ليصبح اللاعب المصري الثالث في الدوري الإنكليزي (إلى جانب محمد النني في آرسنال، وأحمد المحمدي في هال سيتي).

وكالعادة، تستعد الجماهير المصرية لإطلاق وسم "هاشتاغ" للحديث عن أبرز ما سيقدمه نجمهم في الدوري الإنكليزي في هذه المباراة، لكن الجزائري رياض محرز يمر دائماً مرور الكرام على الصحافة الجزائرية.

فلمن ستكون الكلمة الختامية في المواجهة؟ ومن سيقود فريقه لانتصار غالٍ بعد التوقف الدولي؟