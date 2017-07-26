باردسلي يعود لبيرنلي بعد 11 عاماً

وسيعود باردسلي لاعب منتخب اسكتلندا البالغ عمره 32 عاماً إلى صفوف بيرنلي الذي قضى معه فترة قصيرة من الإعارة في دوري الدرجة الثانية في 2006.



وقال باردسلي لموقع النادي: "قضيت فترات مختلفة في أندية مختلفة منذ ذلك الوقت وأنا سعيد بالعودة. هذا النادي يسير في الاتجاه الصحيح برفقة مدرب رائع ومجموعة رائعة من اللاعبين وأنا أتطلع لكي أكون جزءاً منهم".



وسبق لباردسلي اللعب مع سندرلاند ومانشستر يونايتد وقضى ثلاثة مواسم مع ستوك.