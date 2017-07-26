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Twitter/@BurnleyOfficial

باردسلي يعود لبيرنلي بعد 11 عاماً

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أعلن بيرنلي الإنكليزي لكرة القدم تعاقده مع فيل باردسلي مدافع ستوك سيتي بعقد لمدة عامين أمس الثلاثاء.

وسيعود باردسلي لاعب منتخب اسكتلندا البالغ عمره 32 عاماً إلى صفوف بيرنلي الذي قضى معه فترة قصيرة من الإعارة في دوري الدرجة الثانية في 2006. 
 
وقال باردسلي لموقع النادي: "قضيت فترات مختلفة في أندية مختلفة منذ ذلك الوقت وأنا سعيد بالعودة. هذا النادي يسير في الاتجاه الصحيح برفقة مدرب رائع ومجموعة رائعة من اللاعبين وأنا أتطلع لكي أكون جزءاً منهم". 
 
وسبق لباردسلي اللعب مع سندرلاند ومانشستر يونايتد وقضى ثلاثة مواسم مع ستوك. 

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