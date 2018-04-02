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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

انفصال بين وست بروميتش ومدربه بارديو

AFP

أعلن نادي وست بروميتش البيون الذي يحتل المركز العشرين الأخير في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه ألن بارديو الاثنين، وذلك بعد يومين من تلقي الفريق خسارته الثامنة تواليا في الدوري (رقم قياسي).

وكتب وست بروميتش على موقعه الالكتروني انه توصل والمدرب "الى اتفاق مشترك لوضع حد لتعاونهما اليوم بعد محادثات بين الطرفين".

وأكد وست بروميتش ان مساعد بارديو جون كارفر سيغادر منصبه أيضا، على ان يتولى مهمة الاشراف على الفريق في الوقت الحالي و"حتى إشعار آخر"، دارن مور، أحد أعضاء الجهاز الفني في عهد بارديو.

وكان بارديو (56 عاما)، مدرب نيوكاسل وكريستال بالاس سابقا، بدأ الاشراف على وست بروميتش في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة طوني بوليس.

ولم يحقق وست بروميتش الا ثلاثة انتصارات في 32 مباراة في الدوري الانكليزي هذا الموسم، وتلقى السبت أمام ضيفه بيرنلي خسارة بنتيجة 1-2، كانت الثامنة على التوالي للفريق، في ما يعد أسوأ سلسلة في تاريخه.

ويحتل وست بروميتش المركز الاخير في الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستال بالاس السابع عشر، المركز الاخير الذي يجنب صاحبه الهبوط الى الدرجة الاولى في نهاية الموسم.                                   

 

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