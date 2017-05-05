انتهاء موسم برافو!

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: "لن يتمكن برافو من العودة قبل الموسم المقبل".

وتعرض برافو الذي وقع فريسة أخطاء كثيرة هذا الموسم، للإصابة خلال مباراة الدربي ضد مانشستر يونايتد في 27 نيسان/أبريل الماضي.

لكن غوارديولا أكد أن المصابين الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الإسباني دافيد سيلفا وجون ستونز سيعودون قبل نهاية الموسم.

ويحارب سيتي لاقتناص أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضاف غوارديولا: "جون (ستونز) يجب أن يعود في المباريات المقبلة"، فيما رأى أن أغويرو "ليس جاهزاً" لمباراة كريستال بالاس السبت إنما "في المباراة التالية" ضد ليستر سيتي حامل اللقب.

أما بالنسبة لسيلفا العائد إلى التمارين الخميس، فرأى غوارديولا أن مشاركته ضد كريستال بالاس ليست مؤكدة.

ويحتل سيتي المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف ليفربول الثالث الذي لعب مباراة أكثر ونقطة أمام مانشستر يونايتد الخامس.