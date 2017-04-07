انتهاء موسم السنغالي مانيه مع ليفربول رسمياً

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "أنا واثق من أنّ ساديو سيحتاج إلى إجراء عملية جراحية لكني لست واثقاً مئة في المئة متى سيحصل هذا الأمر. ما هو واضح بأنّ موسمه قد انتهى".

وأضاف: "لم أكن أنتظر ذلك عندما رأيته بعد المباراة. أعتقد بأننا محظوظون لأنّ الأمر لم يكن أكثر سوءاً. نحن نقترب من نهاية البطولة ومن المستحيل أن يلعب هذا الموسم".

وتابع: "سيخلد إلى فترة توقف طويلة وسيكون جاهزاً لبداية الموسم المقبل. إنه النبأ السعيد الوحيد".

وأصيب مانيه في مباراة الدربي ضد إيفرتون التي انتهت بفوز فريقه 3-1 السبت الماضي.

وانضم مانيه (24 عاماً) إلى ليفربول مطلع الموسم الحالي قادماً من ساوثهامبتون، وسجّل 13 هدفاً وفي رصيده أيضاً 6 تمريرات حاسمة لفريقه في 27 مباراة في الـ"بريميرليغ" هذا الموسم.