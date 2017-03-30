انتهاء موسم الأرجنتيني فونيس موري مدافع ايفرتون

وكتب ايفرتون في بيان: "لقد تأكد أن المدافع تعرض لالتواء في الغضروف المفصلي خلال المباراة التي خسرتها الأرجنتين أمام بوليفيا صفر-2 مساء الثلاثاء".

وتابع: "سيكون هناك رأي جراحي الاسبوع المقبل، لكن بحسب التشخيص الأولي، سيغيب اللاعب البالغ 26 عاما حتى نهاية الموسم".

ويحتل ايفرتون المركز السادس راهنا في الدوري الانكليزي، وهو مؤهل للدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل. ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ليفربول الرابع، صاحب المركز الأخير المؤهل إلى الدور الفاصل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.