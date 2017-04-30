انتصار مبهر لتشيلسي يقربه من لقب الدوري الإنكليزي

وارتفع رصيد تشيلسي، إلى 81 نقطة في الصدارة، في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على

التوالي في البطولة، عند 58 نقطة في المركز السابع.

وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني، ترجم تشيلسي سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء، بعدما افتتح نجمه الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني في

الدقيقة 66، قبل أن يضيف زميلاه غاري كاهيل ، وويليان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 79 و87.

وهو الفوز الـ26 لتشلسي هذا الموسم والثاني عشر له في 18 مباراة خارج قواعده.

وتتبقى لتشلسي 4 مباريات بينها 3 على أرضه (أمام ميدلزبره الاثنين المقبل، وواتفورد في 15 ايار/مايو، وسندرلاند في 21 منه)، وواحدة خارج القواعد امام وست بروميتش البيون في 12 أيار/مايو.

وأهدر قطبا مانشستر فرصة تخطي ليفربول الثالث، فتعادل سيتي 2-2 مع مضيفه ميدلزبره التاسع عشر قبل الأخير، ويونايتد 1-1 مع ضيفه سوانسي الثامن عشر.

فعلى ملعب "ريفرسايد"، واصل سيتي نزيف النقاط بتعادله للمرة الثانية توالياً. وتقدم أصحاب الأرض عبر الاسباني الفارو نيغريدو من تسديدة قوية رائعة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن للحارس الارجنتيني ويلي كابالييرو وعانقت الشباك (38).

وانتظر سيتي الدقيقة 69 لادراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها هدافه الدولي الأرجنتيني سيرخيو اغويرو، رافعاً رصيده الى 18 هدفاً.

لكن الواعد كالوم تشامبرز (22 عاماً) اعاد التقدم لميدلزبره بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن ينقذ المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا من الخسارة بادراكه التعادل بضربة رأسية (85).

ورفع سيتي رصيده إلى 66 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف ليفربول الذي يحل ضيفاً على واتفورد الاثنين، فيما كسب ميدلزبره نقطة ثمينة في صراع البقاء في البرميير ليغ (قبل الأخير 28 نقطة).

وساهم سيغوردسون في تسجيل 21 هدفاً من اصل 40 لسوانسي سيتي في البريميير ليغ هذا الموسم (9 اهداف و12 كرة حاسمة).

