اليكس فيرغسون...تاريخ اليونايتد الحديث..كل عام وانت بخير

من قال لك أن كل التشابهات التي تحدث حولك هي مجرد صدف وليس أكثر ؟!

السير اليكس فيرجسون .. هو رجل قضى أكثر من ربع قرن لا يفعل شيء سوى أنه فقط يصنع التاريخ ، ثم يزينه ويضعه في متحفه الخاص ويحتفل .

التاريخ الذي صنعه السير حدث أغلبه في الدقائق الأخيرة ، الدقائق التي كان فيها السير ملهما للاعبيه ومحفزا إضافيا لهم بحركته الشهيرة والمعروفة بال fergi time ، وهي إشارة من يده للساعة مع نظرة غاضبة إلى الحكم توحي بشيء من الاحتجاج .

تلك الإشارة كانت كفيلة بشحن الهمم والطاقات للاعبيه و التي منها يققز إلى المعجزات التي كتبت له تاريخا أشبه بالإعجاز ، فمعجزة 99 والحصول على الثلاثية في أخر الدقائق لم تكن صدفة متكررة فى ثلاثة مباريات مختلفة !

الحنكة في الأمر هو ما وضحه السير أليكس في كتابه الصادر عام 2013 حيث قال أن حركته الشهيرة كانت فقط للضغط على الخصم وحكم المباراة وإعطاء إشارة للاعبيه بأن الوقت قد أوشك على النهاية ، والطريف أنه قال أنه في أغلب الأحيان لا يكون على علم بالوقت المتبقى أصلا !

كل ما سبق يوضح أنه لا مجال للصدف فى كرة القدم ، النجاح يصنع من قبل مجموعة من المؤمنين بقدراتهم على صناعته يستعد كل واحد منهم أن يعطي كل ما يملك للوصول لهذا للنجاح حتى ولو كان إسهامه فقط بإشارة إلى الساعة ! ، وأن هناك بعض العلامات عليك الربط بينها للوصول إلى حقيقية الأشياء بعيدا عن التفسيرات الخرافية .

كذلك الحال مع رجل ولد فى أخر ايام العام الميلادي ، وكأن أمه كانت تشعر بأن سر حياته سيكمن فى اللحظات الأخيرة ، وبالفعل .. فالتاريخ الذى يزين حوائط مانشستر وجنباتها يمينا ويسارا حدث أغلبه فى الدقائق الأخيرة .

ربما فيرجسون نفسه هو من قام بالربط بين لحظة ميلاده وانجازاته التي سيحققها أو لا .. ولكن بالتأكيد لحظة ميلاده التي تتناسب مع مسيرته ونجاحاته تستحق التأمل للحظات ، وكأن رجل اللحظات الأخيرة هو من اختار لحظة ميلاده لتكون شاهدة على ما سيفعل بعد أكثر من سبعين عاما !

السير أليكس فيرجسون .. ينتهى العام ويبدأ الجديد ونحن نحتفل بيوم ميلادك .. فكل عام وأنت بخير !