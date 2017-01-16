الفيفا يخاطب ليفربول بشأن ماتيب

واستبعد ماتيب من تشكيلة ليفربول التي خاضت مواجهة مانشستر يونايتد أمس الأحد وقال النادي إنه يريد الحصول على توضيح من الفيفا بشأن قانونية مشاركة اللاعب.

وقال ليفربول إن ماتيب لن يكون ضمن التشكيلة النهائية للكاميرون في كأس الأمم المقامة حالياً في الغابون وقال اللاعب في وقت سابق إنه لا يريد أن ينضم للمنتخب.

وأشار ليفربول إلى أن الاتحاد الكاميروني للعبة فشل في تأكيد أن بوسع ماتيب اللعب مع الفريق الإنكليزي خلال فترة كأس الأمم.