الـ"بريميرليغ" يعتمد الـ"VAR" في الموسم المقبل

وتقوم الرابطة الآن بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ومجلس الاتحاد الدولي "البورد"، الناظم لقوانين كرة القدم، للحصول على رخصة استخدام هذه التقنية التي يتم اختبارها حالياً في انكلترا في مسابقتي كأس الرابطة وكأس انكلترا. وقالت الرابطة في بيان لها إن برنامج الاختبارات الخاص بهذه التقنية سيستمر لبقية الموسم "مع استمرار التركيز على فترات ما بعد الظهر يوم السبت حيث تجري عدة مباريات في وقت واحد".

