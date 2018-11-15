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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

الـ"بريميرليغ" يعتمد الـ"VAR" في الموسم المقبل

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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم الخميس أن أندية النخبة أعطت "موافقتها المبدئية" لاستخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR" اعتباراً من الموسم المقبل.

AFP

وتقوم الرابطة الآن بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ومجلس الاتحاد الدولي "البورد"، الناظم لقوانين كرة القدم، للحصول على رخصة استخدام هذه التقنية التي يتم اختبارها حالياً في انكلترا في مسابقتي كأس الرابطة وكأس انكلترا. وقالت الرابطة في بيان لها إن برنامج الاختبارات الخاص بهذه التقنية سيستمر لبقية الموسم "مع استمرار التركيز على فترات ما بعد الظهر يوم السبت حيث تجري عدة مباريات في وقت واحد".
 

تقنية المساعدة بالفيديو
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