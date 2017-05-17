الدوري الانكليزي الممتاز - مباريات فاصلة محتملة لحسم مقاعد دوري الأبطال

ستحسم المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بمباريات فاصلة بين أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، بحال تعادلها بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، في ختام الدوري الإنكليزي لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي.

وتتأهل أول ثلاثة أندية في ترتيب البرميرليغ مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا ويخوض الرابع دوراً فاصلاً، فيما يتأهل الخامس والسادس إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ويخوض السابع الدور التمهيدي الثالث.

وقد ضمن تشيلسي البطل (90 نقطة) المركز الأول وتوتنهام (80) الوصافة، فيما يدور صراع كبير على حسم المراكز الثلاثة التالية بين مانشستر سيتي (75)، ليفربول (73) وأرسنال (72).

ويحل مانشستر سيتي الأحد على واتفورد السادس عشر، فيما يستقبل أرسنال إيفرتون السابع، وليفربول يستضيف ميدلزبره التاسع عشر والذي نزل إلى الدرجة الأولى.

ونظراً لاقتراب ليفربول وسيتي وأرسنال في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، يحتمل أن يتعادل فريقان تعادلاً كاملاً في المركزين الثالث أو الرابع.

ويبلغ فارق أهداف سيتي +36 هدفاً وليفربول +33 وأرسنال +31، فيما سجل كل من سيتي وليفربول 75 هدفاً وأرسنال 74.

وتشير قوانين البرميرليغ إلى أنه بحال انتهاء الموسم وتعادل فريقين أو أكثر من المنافسين على اللقب أو الهرب من الهبوط أو التأهل الى مسابقة أخرى، بالنقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، تخوض الأندية المعنية مباريات فاصلة على ملاعب محايدة تحددها رابطة الدوري.

وعلى سبيل المثال، ستقام مباراة فاصلة بين مانشستر سيتي وليفربول لتحديد المركز الثالث في حال تعادل سيتي مع واتفورد 3-3، وفوز ليفربول على ميدلزبره 3-صفر.

وبحال خسارة سيتي صفر-4 وفوز أرسنال 1-صفر، سيتعادل الفريقان بشكل كامل مع 75 نقطة في المركزين الثالث أو الرابع بحسب نتيجة ليفربول.

كما يحتمل أن يتواجه أرسنال وليفربول في مباراة فاصلة بحال تعادل الأول 1-1، وخسارة الثاني صفر-2.

يذكر أن مانشستر يونايتد سادس الترتيب والذي ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، سيحجز بطاقة دوري أبطال أوروبا في حال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي لهذا الموسم بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي في النهائي في سولنا في 24 أيار/مايو الحالي.