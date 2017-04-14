الدوري الإنكليزي: مورينيو ويونايتد للثأر من تشيلسي

في المقابل يأمل الفريق اللندني في تعزيز صدارته لترتيب الدوري (75 نقطة) والابتعاد عن مطارده المباشر توتنهام (68 نقطة) الذي يستضيف السبت بورنموث الخامس عشر، وليفربول الثالث (63 نقطة) الذي يحل ضيفاً على وست بروميتش ألبيون الأحد.

وكان تشيلسي ألحق خسارة مذلة ذهاباً بمانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة في 23 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يفقده لقب كأس انكلترا بفوزه عليه 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي.

وعلى رغم أن الخسارة أمام تشيلسي كانت الأخيرة في الدوري لـ "الشياطين الحمر"، الا أن النادي سقط في فخ التعادل مراراً خلال المراحل الماضية، ما أفقده العديد من النقاط في سعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه وجاره مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ساوثمبتون السبت.

كما أن يونايتد الذي يراهن على التأهل إلى دوري الأبطال من خلال إحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، تعادل بشكل مخيب الخميس مع مضيفه اندرلخت البلجيكي 1-1 في ذهاب ربع النهائي.

في المقابل، يدخل تشيلسي المباراة وهو لم يخسر في آخر 12 مواجهة مع يونايتد، الا أن مدافع النادي اللندني الاسباني ماركوس ألونسو حذر زملاءه من رد فعل مانشستر يونايتد.

وقال "سيكون الأمر صعباً هذه المرة، هو أحد أفضل الفرق في انكلترا من دون شك"، مضيفاً "ستكون مباراة قاسية علينا لا سيما بانهم خسروا مرتين امامنا. سيبذلون جهوداً مضاعفة لكي يتغلبوا علينا".

وفي الوقت الذي ارتاح فيه تشيلسي خلال منتصف الاسبوع استعداداً للمباراة، خاض مانشستر يونايتد مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وعاد بالتعادل الايجابي، على رغم أنه بقي متقدماً في النتيجة حتى الدقيقة 86.

وانتقد مورينيو لاعبيه متهماً اياهم بالتراخي لا سيما في الشوط الثاني وقال "النتيجة ايجابية من دون أدنى شك، لكن كان يمكن أن تكون أفضل بكثير. لا نستطيع الا أن نلوم أنفسنا".

وتابع "قمنا بخيارات خاطئة، لمسات هشة ثم منحنا الفريق المنافس فرصاً لشن هجمات مرتدة"، موجهاً انتقاداً محدداً إلى مهاجميه قائلاً أن "كل قراراتهم كانت خاطئة باستثناء تسديدة بول بوغبا".

ويدرك مورينيو أن الدوري الأوروبي هو مفتاح فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا نظرا لشدة المنافسة محلياً وللمباريات الصعبة التي تنتظره وتحديداً خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام قبل نهاية الموسم الحالي الذي تتبق منه ثماني مباريات فقط.

في المقابل، يسعى تشيلسي الذي يشرف عليه المدرب الايطالي أنطونيو كونتي إلى مواصلة الزحف نحو لقبه الثاني في الدوري خلال المواسم الثلاث الماضية (أحرز اللقب الأخير عام 2015).

كما يأمل كونتي في تحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين في موسمه الأول مع النادي اللندني، علماً أنه بلغ نصف نهائي كأس انكلترا ويلاقي توتنهام في 23 نيسان/أبريل الحالي.

-توتنهام للضغط -

ويأمل توتنهام الثاني في الافادة من أي تعثر لتشيلسي، عندما يستضيف بورنموث على ملعبه وايت هارت لاين السبت.

ويسعى توتنهام إلى مواصلة السلسلة الجيدة التي يحققها منذ مطلع السنة الحالية في الدوري، اذ لم يخسر سوى مرة واحدة (على ملعب ليفربول صفر-2 في 11 شباط/فبراير) من 12 مباراة في 2017، وفاز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري، أملاً في تعزيز آماله بقلب أول في الدوري منذ عام 1961.

كما يرغب الفريق الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في انهاء الدوري متقدمً على غريمه أرسنال للمرة الأولى منذ عام 1995.

ويبلغ الفارق بين الناديين 14 نقطة لصالح توتنهام، الا ان بوكيتينيو أكد انه يضع نصب عينيه اللحاق بتشلسي دون أي أمر آخر.

أما أرسنال السادس برصيد 54 نقطة ، فيحل الاثنين ضيفاً على ميدلزبره التاسع عشر، ويسعى لتعويض خسارته القاسية أمام كريستال بالاس في المرحلة الماضية (صفر-3)، في ظل تواصل الغموض حول مصير مدربه الفرنسي أرسين فينغر.

إلى ذلك، يحل ليفربول ضيفاً على وست بروميتش الثامن الذي يعاني في الآونة الأخيرة، اذ خسر مرتين توالياً في الدوري.

الا أن ليفربول سيفتقد أيضاً لخدمات أفضل هدافيه السنغالي ساديو مانيه المصاب في ركبته، وسيغيب حتى نهاية الموسم.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي مباراة لا تخلو من صعوبة على ملعب مضيفه ساوثمبتون التاسع الذي يحقق نتائج جيدة هذا الموسم.

وبعد أن ذكرت تقارير صحافية إلى امكانية عودة المهاجم البرازيلي غابريال خيسوس إلى صفوف سيتي، الا أن المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا نفى ذلك مشيراً إلى أن الأمر غير مطروح حالياً.

وأصيب خيسوس بكسر في مشط القدم قبل شهرين علما بانه تألق في صفوف مانشستر سيتي الذي انضم اليه فعلياً في منتصف الموسم الحالي بعدما تعاقد معه الصيف الماضي.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي كريستال بالاس مع ليستر سيتي، وايفرتون مع بيرنلي، وستوك سيتي مع هال سيتي، وسندرلاند مع وست هام، وواتفورد مع سوانسي.