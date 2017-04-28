الدوري الإنكليزي: مواجهتان صعبتان للمتصدر ووصيفه

وقد تشكل هذه المرحلة نقطة تحول في السباق نحو اللقب بين تشيلسي وتوتنهام، بعد اشتداد حدة المنافسة بينهما في الأسابيع الماضية. فبعدما وصل الفارق بين المتصدر ومطارده إلى عشر نقاط وبدا تشيلسي في طريقه لحسم اللقب، تقلص هذا الفارق إلى أربع نقاط فقط حالياً (78 لتشيلسي مقابل 74 لتوتنهام)، ما رفع من حدة المنافسة.

ويدخل كل فريق هذه المرحلة واضعاً نصب عينيه هدفاً محدداً: تشيلسي لتأكيد أفضليته منذ بداية الموسم بقيادة مدربه الجديد الايطالي انطونيو كونتي، وتوتنهام باشراف المدرب الفذ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتعويض اهدار اللقب في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي لمصلحة ليستر سيتي.

وتلقى تشيلسي خسارتين في الدوري الممتاز خلال نيسان/أبريل الحالي، أمام ضيفه كريستال بالاس 1-2 ومضيفه مانشستر يونايتد صفر-2، الا أنه عاد وفاز على توتنهام في نصف نهائي كأس انكلترا 4-2، ثم تخطى اختباراً صعباً أمام ضيفه ساوثمبتون 4-2 في المرحلة الماضية من الدوري.

وسيكون اختبار تشيلسي ضد إيفرتون الأصعب في المباريات الخمس المتبقية من الدوري، إذ سقط في زيارتيه الأخيرتين إلى ملعب "غوديسون بارك".

وبعد هذه المباراة، يخوض تشيلسي مواجهات ضد ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون وواتفورد (مباراة مؤجلة)، قبل أن ينهي موسمه على أرضه ضد سندرلاند متذيل الترتيب.

ويسعى إيفرتون، السابع حالياً، إلى احتلال مركز يؤهله للمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وتألق لاعبو تشيلسي أمام ساوثمبتون وتحديداً الاسبانيان دييغو كوستا وسيسك فابريغاس وصانع الألعاب البلجيكي ادين هازار.

وسجل كوستا هدفين رفع بهما رصيده إلى 51 هدفاً في 85 مباراة مع الفريق، وهازار هدفه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ قدومه عام 2002 من ليل الفرنسي.

-دربي شمال لندن-

ولم يفوت توتنهام فرصة اعادة الفارق مع تشيلسي إلى أربع نقاط بفوزه الثمين على مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-صفر الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين.

الا أن الأمتار الأخيرة من الدوري ستكون شاقة لتوتنهام، فإضافة إلى دربي شمال لندن مع أرسنال، سيخوض قمة ثانية مع مانشستر يونايتد في المرحلة السابعة والثلاثين، ويلتقي أيضاً وست هام وليستر سيتي بطل الموسم الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة 34، قبل أن يختتم الموسم بضيافة هال سيتي.

وتكمن صعوبة مهمة توتنهام في سعي أرسنال إلى التقدم في الترتيب بحثاً عن بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا. ويحتل أرسنال حالياً المركز السادس برصيد 60 نقطة (له مباراة مؤجلة)، ومركزه الحالي قد يؤهله للمشاركة في "يوروبا ليغ" فقط.

ويخوض أرسنال نهائي كأس انكلترا ضد تشيلسي في 27 نيسان/أبريل بعدما تغلب على مانشستر سيتي 2-1 الأحد في نصف النهائي، ما خفف الضغوط قليلاً عن مدربه الفرنسي آرسين فينغر المطالب من جمهور النادي بالرحيل في نهاية الموسم.

ويحل ليفربول الثالث وله 66 نقطة ضيفاً على واتفورد الاثنين في ختام المرحلة ساعياً إلى تعويض خسارته أمام كريستال بالاس 1-2 في المرحلة السابقة من الدوري، وعدم التفريط بأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وينتظر مانشستر سيتي الرابع برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول، تعثر الأخير لانتزاع المركز الثالث منه، وهو ما يسعى إليه مانشستر يونايتد أيضاً الذي يتخلف عن جاره بنقطة واحدة، علماً أن فريقاً مانشستر خاضا مباراة أقل من ليفربول.

ويلتقي سيتي ويونايتد ميدلزبره وسوانسي سيتي المهددين بالهبوط.

وكان قطبا مانشستر تعادلا سلبياً الخميس في مباراة مؤجلة فبقي كل منهما في مركزه.

وتفتتح المرحلة السبت فيلتقي كريستال بالاس مع بيرنلي وساوثمبتون مع هال سيتي وستوك سيتي مع وست هام يوناتد وسندرلاند مع بورنموث ووست بروميتش ألبيون مع ليستر سيتي.