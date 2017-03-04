الدوري الإنكليزي: ليستر يواصل انتفاضته ويسقط هال سيتي

وسجل النمسوي كريستيان فوخس (28) والجزائري رياضي محرز (59) وتوم هولديستون (90 خطأ في مرمى فريقه) لليستر، وسام كليوكاس (14) لهال سيتي.

وفاجأ ليستر مضيفه ليفربول في المرحلة السابقة وتغلب عليه 3-1 الاثنين الماضي بعد أربعة أيام على إقالة رانييري الذي قاده الى اللقب الاول في تاريخه الموسم الماضي.

وفاز ستوك سيتي على ميدلزبره بهدفين للنمسوي ماركو ارناتوفيتش (29 و42)، وسوانسي سيتي على بيرنلي بثلاثة اهداف للاسباني فرناندو لورنتي (12 و90+2) والسويدي مارتن اولسون (70) مقابل هدفين لاندري غراي (20 من ركلة جزاء و61).

وخسر واتفورد أمام ساوثمبتون بثلاثة أهداف لتروي دينيي (4) والايطالي ستيفانو اوكاكا (79) والفرنسي عبدالله دوكور (90+4) مقابل أربعة للصربي دوشان تاديتش (28) ونايثان ريدموند (47)، ووست بروميتش البيون امام كريستال بالاس بهدفين للعاجي ويلفريد زاها (55) واندروس تاونسند (84).

ويلعب الأحد أيضا توتنهام مع ايفرتون، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء وست هام مع تشلسي.