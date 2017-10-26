الدوري الإنكليزي: فينغر يحظى بدعم مالك أرسنال

وعاش فينغر تحت ضغط رهيب الموسم الماضي عندما فشل بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وارتفعت أصوات الكثير من الجماهير مطالبة برحيله بعد 21 عاماً في منصبه.

لكن ابن الثامنة والستين مدد عقده عامين اضافيين بعد فوز المدفعجية على تشلسي في نهائي كأس انكلترا لكرة القدم.

وقال كرونكي أنه ومجلس الادارة اتخذوا القرار الصحيح بالحفاظ على فينغر في النادي. وقال لصحيفتي "ذا دايلي تيليغراف" و"دايلي ميرور": "الاجابة السهلة هو أن نفعل شيئاً".

وأضاف: "الأصعب الا تقوم بشيء. تعاملنا مع حالات مماثلة في مؤسسات مختلفة، ونعتقد أن آرسين يقوم بعمل رائع وهو الشخص المناسب".

وتابع "أعتقد أنه مركز أكثر من أي وقت مضى. مركز على الفوز. حقاً أعتقد بذلك".

كرونكي الذي يملك مجموعة من الأندية في رياضات مختلفة، على غرار لوس انجليس رامز في كرة القدم الأميركية ودنفر ناغتس في دوري كرة السلة للمحترفين، نفى تفكيره في بيع حصته البالغة 67% في أرسنال.

وقال الأميركي البالغ 70 عاماً والذي لا يملك شعبية كبيرة لدى جماهير أرسنال "انظروا فقط إلى تاريخنا... ندخل في هكذا أمور لمحاولة التطوير. لا نبيع الاشياء. نحن ملتزمون لامد بعيد".

وأردف "انا أحب أرسنال، أحب الانخراط أكثر مع أرسنال. لا شعور أجمل من الخروج والتتويج كما فعلنا في كأس انكلترا".